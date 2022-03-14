Отримали понад 500 тонн ліків: Радуцький розповів про ситуацію з медикаментами в Україні

Отримали понад 500 тонн ліків: Радуцький розповів про ситуацію з медикаментами в Україні

Є проблеми з доставкою ліків через заблоковані окупантами дороги.

Зважаючи на умови воєнного стану, Україна більш-менш забезпечена ліками і їхні закупівлі продовжуються.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"На сьогодні України ліками більш-менш забезпечена, закупівлі продовжуються. Лише за останній час ми отримали понад 500 т ліків. Це ліки, які закуповуються держкоштом, це ліки, які надходять нам разом з гуманітарною допомогою", ­– сказав Радуцький.

Зокрема, 12 березня держава отримала понад 20 т ліків від уряду Індії. Цей вантаж вже перебуває на логістичному складі у Львові, який невдовзі розвозитимуть по країні.

Водночас на сьогодні є проблеми з логістикою, оскільки деякі дороги заблоковані російськими військами. Тож цей процес став складнішим, проте все одно триває.

Радуцький також наголосив, що влада робитиме все, щоб в аптеках були ліки.

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