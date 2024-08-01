Отримання Україною F-16: у Путіна прокоментували і навіть пригрозили

Москва погрожує, що буде збивати літаки.
У Кремлі відреагували на інформацію про те, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Днями інформація з'явилася у ЗМІ, але офіційно Київ про надходження літаків не заявляв.
Реакцію російської влади озвучив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков.
Зі слів Пєскова, постачання Україні F-16 нібито "не зможуть значно вплинути на динаміку подій на фронті". У Кремлі обурено пригрозили, що "літаки збиватимуться і знищуватимуться". Мовляв, від цього "жодної чарівної таблетки та панацеї немає".
Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна отримала першу партію сучасних винищувачів F-16 в межах оборонної допомоги з боку Заходу. Їхня кількість наразі не уточнюється.
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