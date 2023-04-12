Отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни зможе ще одна категорія військових

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам підтримати у першому читанні законопроєкт № 9110.

У законопроєкті йдеться про внесення змін до кількох законів України щодо надання статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни ще однієї категорій осіб. У разі схвалення законопроєкту таким особам та членам їх сімей нададуть соціальні гарантії, як сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.

Пропонується надати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовцям з інвалідністю після поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, якщо по ним були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.

Автори законопроєкту підкреслюють, що військовослужбовці, які отримали поранення чи контузію під час навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари досі ще не належать до категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни та відповідним законом вони хочуть надати таким військовим статус інвалідів .

Пропонують такі зміни до законодавства

Військовослужбовці, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари, можуть отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Статус сім'ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України надають сім'ям військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.

Забезпечення надання соціальних гарантій вищезазначеним військовослужбовцям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, та сім'ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Статус інвалідів внаслідок війни у разі ухвалення закону зможуть отримати особи, які отримали поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання які несли службу у статусі:

Військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України,

Національної гвардії України,

Служби безпеки України,

Служби зовнішньої розвідки України.

Державної прикордонної служби України;.

Державної спеціальної служби транспорту.

Військовослужбовців військових прокуратур.

Осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

Особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

Поліціянтів, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, а також: управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України.

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