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Отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни зможе ще одна категорія військових

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни зможе ще одна категорія військових

Інвалідність внаслідок війни

Яка категорія військових зможе отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам підтримати у першому читанні законопроєкт № 9110.

У законопроєкті йдеться про внесення змін до кількох законів України щодо надання статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни ще однієї категорій осіб. У разі схвалення законопроєкту таким особам та членам їх сімей нададуть соціальні гарантії, як сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.

Пропонується надати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовцям з інвалідністю після поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, якщо по ним були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.

Автори законопроєкту підкреслюють, що військовослужбовці, які отримали поранення чи контузію під час навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари досі ще не належать до категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни та  відповідним законом вони хочуть надати таким військовим статус інвалідів .

Пропонують такі зміни до законодавства

  • Військовослужбовці, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари, можуть отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни.
  • Статус сім'ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України надають сім'ям військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.
  • Забезпечення надання соціальних гарантій вищезазначеним військовослужбовцям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, та сім'ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Статус інвалідів внаслідок війни у разі ухвалення закону зможуть отримати особи, які отримали поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання які несли службу у статусі:

  • Військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України,
  • Національної гвардії України,
  • Служби безпеки України,
  • Служби зовнішньої розвідки України.
  • Державної прикордонної служби України;.
  • Державної спеціальної служби транспорту.
  • Військовослужбовців військових прокуратур.
  • Осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.
  • Особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
  • Поліціянтів, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, а також: управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України.

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