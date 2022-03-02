"Отримати Україну - неможливо": Зеленський назвав число загиблих росіян за 6 днів війни

За шість діб повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 6 тисяч військових РФ.

В Україні протягом від початку війни вже загинуло 6 тисяч росіян, яких Росія відправила громити нашу територію.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 2 лютого.

"Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Вдумайтесь у це число: майже 6 тисяч загиблих росіян, російських військових, за шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. 6 тисяч! Щоб отримати що? Отримати Україну? Це неможливо! Ми на своїй рідній землі", - заявив Зеленський.