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"Отримати Україну - неможливо": Зеленський назвав число загиблих росіян за 6 днів війни

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"Отримати Україну - неможливо": Зеленський назвав число загиблих росіян за 6 днів війни

Associated Press

За шість діб повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 6 тисяч військових РФ.

В Україні протягом від початку війни вже загинуло 6 тисяч росіян, яких Росія відправила громити нашу територію.

Про це український президент  Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 2 лютого.

"Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Вдумайтесь у це число: майже 6 тисяч загиблих росіян, російських військових, за шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. 6 тисяч! Щоб отримати що? Отримати Україну? Це неможливо! Ми на своїй рідній землі", - заявив Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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