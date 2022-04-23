Отримати витяг про відсутність судимості можна онлайн: покрокова інструкція

Отримати витяг про відсутність судимості можна онлайн: покрокова інструкція

Спрощено процедуру отримання інформації про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості.

Відтепер отримати витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості або перевірити таку інформацію можна онлайн.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу омбудсмена.

Зазначається, що зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису онлайн за посиланням.

Витяг про відсутність судимості може знадобитися:

під час оформлення на роботу;

для оформлення візи для виїзду за кордон;

для участі в тендері;

для усиновлення, встановлення опіки;

для оформлення громадянства;

для оформлення або поновлення документів тощо.

Такий витяг може отримати фізична особа, яка досягла 14-річного віку.

Крім того, витяг в електронному вигляді матиме QR-код, який дає змогу перевірити чинність даного документа.

Раніше команда Мінцифри презентувала нові послуги на порталі та в застосунку "Дія". Відтепер, крім довідки про несудимість, можна буде згенерувати довідку про місце реєстрації, оновити електронний підпис і надати права на машину іншій людині без черг, а онлайн за декілька кліків.

Перша світова кібервійна. Інтерв'ю Михайла Федорова

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