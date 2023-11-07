Отримав 5 куль від снайпера і кілометр повз до своїх: розвідник розповів, як вже прощався з життям

Влад Маховський служив у Французькому легіоні і має бойовий досвід, проте спочатку його не хотіли мобілізувати до ЗСУ.

27-річний український розвідник Влад Маховський з Чернівців вижив після 5 куль снайпера і поранений близько кілометра повз до своїх.

Історію мужнього захисника розповідає "Суспільне".

До широкомасштабного російського вторгнення Влад був підприємцем ― мав власну піцерію, а ще до того служив у Французькому легіоні.

"Я люблю екстрим. У 18 років вирішив спробувати вступити у Французький легіон. Спершу мене не взяли: з ростом 174 сантиметри слід було важити 60 кілограмів, а я важив 52. Тоді я на місяць приїхав додому, поїв, а потім поїхав назад. Перед співбесідою влив у себе 3 літри води, щоб важити цих 58 кілограмів", – пригадав він.

У Французькому легіоні Маховський виконував бойові завдання в Африці та Гвіані.

"За тиждень із 40 людей вибуло 5 чоловіків. Хтось не витримував холоду, бо ми стояли при -15 градусах у лосинах і дивилися на прапор Франції. Я кожен ранок мало не в сльозах був, але потім думав, хіба я ще трохи не протримаюся? Потім десь так само й тут на війні", – порівнює боєць.

Як став на захист Вітчизни

Влад пішов до військкомату через тиждень після повномасштабного вторгнення. Його не хотіли мобілізовувати, бо після служби у Французькому легіоні хлопець отримав діагноз ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). Під час проходження ВЛК Владу довелося доводити, що він психічно здоровий та придатний до служби.

Його направили служити розвідником у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Виконував бойові завдання у напрямку Кремінної. На фронті отримав позивний "Француз".

Влад Маховський з побратимами на фронті / Фото: Суспільне

Як отримав п'ять куль снайпера і був за крок від смерті

Під час одного із бойових завдань Влад потрапив під снайперський обстріл. В нього влучили п'ять куль: одна пройшла крізь внутрішню частину стегна, друга – роздробила ліву ключицю, а ще три побіжно зачепили тіло.

Через інтенсивні бойові дії евакуювати хлопця було неможливо, тому він був змушений сам повзти до своїх близько кілометра.

"Обережно виліз з окопу й повз скільки міг. Через дві години після накладання турнікета, відчував страшний біль, але знеболювального не було. Потім ліг на спину, дивився на небо: думав, що класне було в мее життя", – згадує Влад, як вже готувався померти.

Але саме у цей момент до нього підійшли наші військові і відправили на евакуацію.

Після поранення Владу встановили III групу інвалідності. Проте він планує повернутися у свою роту. Через поранення він не зможе носити бронежилет чи одягати рюкзак. Тому розглядає можливість служби в аеророзвідці або у радіоелектронній розвідці.

Раніше військовий Олександр з позивним "Схід" розповів, що залишився сам на "Азовсталі" після виходу українських захисників, бо не захотів йти в полон до росіян. Він йшов 200 км пішки до своїх.

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