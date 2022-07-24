"Отримав гроші за війну і пропив їх за два тижні": розповідь матері солдата, який воює в Україні

Мати російського контрактника розповіла, що її син через проблеми з алкоголем втратив роботу і саме тому пішов добровольцем воювати проти України.

Мати 41-річного Фаніса Заріфулліна розповіла, що її син через проблеми з алкоголем втратив роботу і саме тому пішов добровольцем на війну проти України.

Про це пише Idel.Реалії.

Ось тільки "зароблені" на війні 227 тисяч рублів він пропив. Тепер жінка змушена самостійно виховувати своїх онуків.

41-річний Фаніс Заріфуллін поїхав воювати 22 квітня, брав участь у нападі російських військ впродовж двох місяців. Повернувся з війни наприкінці червня.

Журналіст спочатку зв'язався із самим Заріфуліним, але він відмовився спілкуватися. А його мати – 64-річна Фаріда погодилася. За її словами, після повернення з України Фаніс побачився з батьками лише один раз: він постійно п'є.

За словами матері, її син одружений вже вдруге. Перша дружина, як і він сам, сильно випивала.

"14-річного сина та 15-річну доньку більше я виховую – особливо коли батьки нетверезі. Органи опіки навіть погрожували позбавленням батьківських прав, краще вже нехай вони зі мною будуть", - розповідає Фаріда.

За словами Фаріди, їй довелося допомогти синові з грошима, щоб той зміг таки піти добровольцем воювати з Україною. Вся пенсія жінки та чоловіка пішли на ці витрати.

"Довелося купити все аж до змінного одягу, мила, приладдя для гоління, консервів... Обіцяв, що розплатиться з нами після повернення – та де там, ні копійки не повернув. А зараз, коли він при грошах, не потрібні йому ні батько, ні мати", - каже Фаріда.

Її син був на війні два місяці.

"За весь цей час він отримав 227 тисяч рублів.Про його рахунки я знаю, тому що він вказав номер мого телефону. Син пропив і розтратив ці гроші за два тижні. Зараз у нього на рахунку залишилося трохи більше ніж 700 рублів. Дітям дав від сили тисяч десять. А як нап'ється – не знає, що каже. Настільки він мене образив, що мені вже не має значення, є він чи ні", - констатує Фаріда Заріфуліна.

За словами матері, раніше син взагалі не пив, а "за спиртне взявся після того, як відслужив у Чечні".

Вона додає, що син знову збирається на війну. Про це їй сказав онук.

"Гроші то у нього закінчилися, ще потрібні. Їх 13 чоловік живе в маленькому будинку. Батьки дружини, її сестра, діти сестри та інші... Він, до речі, не всю суму отримав. За квітень виплатили 22 тисячі, за травень – ще 205 000. Гроші за червень повинні прийти до кінця липня. Я навіть подумую, чи не піти мені в банк і не закрити рахунок. Діти ж є у нього. Щоб їх до школи підготувати, потрібно чимало грошей. А ще, здається, їм щомісячно мають платити по три тисячі рублів. Для цього у військкоматі потрібно заповнити якісь папери. Його покликали туди, а він не ходив", - розповіла мати солдата.

Нагадаємо, бойовик "ДНР" визнав, що ЗСУ зруйнували міф про "другу армію світу".

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