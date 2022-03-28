Отримав поранення через артобстріл: у Херсонській області в лікарні помер підліток

Отримав поранення через артобстріл: у Херсонській області в лікарні помер підліток

Про трагічний випадок повідомила Людмила Денісова.

У Херсонській області в лікарні помер 15-річний хлопець від поранень, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Телеграмі.

“Російські війська 27 березня обстріляли Фастівський район Київської області, внаслідок чого за медичною допомогою звернулися 11 дорослих та одна дитина. Ворог застосував важку артилерію по житлових будинках. У Херсонській області у лікарні помер 15-річний хлопець від поранень, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, через бомбардування та обстріли Росії було пошкоджено 733 заклади освіти, 74 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, в Україні станом на 28 березня через війну, яку розв‘язала РФ проти нашого народу, загинули 143 дитини та 216 - поранено за час повномасштабних бойових дій, які веде Росія.

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