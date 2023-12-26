Отримав повістку і на фронт?: військовий про те, як зараз відбувається мобілізація

Викладач психопідготовки 150 навчального центру Сил ТрО ЗСУ Андрій Заєць розповів, що отримання мобілізованим повістки на вулиці не означає, що він одразу опиниться на передовій під Бахмутом.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами експерта, кожен військовий має пройти відповідну підготовку. Тому усі мобілізовані спочатку проходять обов’язкове навчання з кількох етапів у навчальних центрах.

"Будь-який військовослужбовець має пройти підготовку і навчання. Військовий - це професія, і треба до цього підходити професійно. Тому наразі всі мобілізанти, які по військових планах військкоматів призиваються, проходять обов'язкове навчання, яке складається з кількох етапів у різних навчальних центрах", - сказав Андрій Заєць.

Викладач психопідготовки зауважив, що отримання повістки означає, що держава потребує людину у війську. Водночас всі призовники мають різний досвід у військовій справі.

"Люди всі різні - хтось проходив строкову службу, хтось не проходив. Хтось має військовий фах, професію, хтось не має. Військкомати це собі планують, в них є списки, вони мають певну стратегію по призову, бо вони виконують замовлення. Збройні сили кажуть - нам потрібна така кількість таких фахівців, і військкомат цих фахівців шукає зі свого реєстру, зі свого обліку", - каже Андрій Заєць.

За його словами, після отримання повістки людина направляється у ТЦК, після чого людина відбуває на навчання. Якщо призовник зовсім без базової військової підготовки, або була така підготовка, але давніше, ніж 5 років тому, то він відправляється спочатку на базову загальновійськову підготовку.

"Це базовий курс, який триває місяць, де людина отримує або пригадує всі базові знання і навички, які потрібні стрільцю. Стрілець - стандартна військова професія. Після завершення базового курсу людина може вирушити на фаховий курс. Вони отримують додаткову підготовку. Якщо є замовлення на такий фах, якщо в людини є певні схильності до отримання такого фаху", - пояснює викладач.

Він каже, що під час загальновійськової підготовки проводиться також відбір людей, щоб краще зрозуміти, які в них компетенції і в яких ролях вони будуть максимально корисні державі.

"Покидають вони школу загальновійськової підготовки вже з приписом, що з людини може вийти хороший сапер або гранатометник, в нього є до того схильність", - зауважив військовий.

Базова підготовка у воєнний час триває місяць. У мирний час це було довше. За словами викладача, фазова підготовка залежить безпосередньо від фаху. На гранатометника це може бути до місяця. На зв'язківця, оператора дрона - до двох місяців, на танкіста - може бути три місяці.

Нагадаємо, увечері 25 грудня до Верховної Ради України внесли новий законопроєкт №10378 про зміни до проведення мобілізації та військового обліку. Нововведення у проєкті викликали хвилю обурення у суспільстві. ТСН.ua зібрав реакцію українців на новий законопроєкт про посилення мобілізації та військового обліку.

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