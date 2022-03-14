"Отримають мзди": росіяни обстріляли Миколаївщину, Кім обіцяє зачистити область від окупантів

Росіяни гатять по житлових будинках, лікарнях та школах.

Під час авіаудару Миколаєва росіян 9 людей загинули. Ще 13 поранені. Переважно - це пенсіонери, які прийшли до банкомата зняти пенсію та зайти у супермаркет поруч. Російські нападники вдарили по них просто з неба.

Про це йдеться в сюжеті ТСН у рамках спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Протягом дня російські окупанти обстрілювали Миколаїв та область. Гатять по житлових будинках, лікарнях та навіть школах. У навчальному закладі Зеленого Гаю з-під завалів уже витягли чотирьох загиблих.

"Ті мразі просто бомбять наше місто, щоб посіяти паніку. Гатять по мирних людях, у житлових кварталах, де ніколи не було жодних військових об'єктів", - зазначив голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім.

З неба окупанти бомбили і Баштанку. Нині там розбирають завали. Гатили і по селу Прибузькому під Миколаєвом.

У селі Зелений Гай росіяни завдали авіаудар по школі. Всередині якраз були місцеві жителі. Рятувальники досі розбирають завали, під ними можуть бути люди. Поки відомо про чотирьох загиблих та трьох потерпілих.

У Миколаєві під час авіаудару загинули 9 людей

Нападники ведуть хаотичні обстріли, але зазнають втрат. Під Вознесенськом знову Збройні сили України розбили колону військової техніки ворога.

"За всіма перехопленнями, розмовами в Росії, Білорусі - орки не тільки нас бояться, вони нас поважають. Поважають за те, що у нас такий дух. Поважають за те, що ми легко переносимо всі ці негаразди. Я вам так скажу – величезна частина людей із них намагається, хоче стати громадянином України. Я не знаю, як на це реагувати. Напевно, вони це хочуть, бо розуміють, що в нас краще, у нас свобода, ми за неї боремося. А у них рабство", - сказав Віталій Кім.

Також читайте Гуманітарний коридор до Маріуполя знову перекрили окупанти

Ворог постійно зазнає втрати, кажуть українські військові. Закріпитися на жодній з позицій навколо міста російським окупантам не дають.

"Які ж все-таки окупанти тупі. Це просто катастрофа. Орки вони й у Африці орки. Вони сюди - отримали мзди, обійшли і там отримали мзди, вони в третій бік пішли - і там отримають мзди", - сміється Віталій Кім.

У військовій адміністрації не розголошують деталей, лиш кажуть: найближчим часом готуються повністю зачистити область від нападників.

Читайте також: