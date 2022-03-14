"Отримають мзди": росіяни обстріляли Миколаївщину, Кім обіцяє зачистити область від окупантів

Росіяни гатять по житлових будинках, лікарнях та школах.
Під час авіаудару Миколаєва росіян 9 людей загинули. Ще 13 поранені. Переважно - це пенсіонери, які прийшли до банкомата зняти пенсію та зайти у супермаркет поруч. Російські нападники вдарили по них просто з неба.
Про це йдеться в сюжеті ТСН у рамках спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
Протягом дня російські окупанти обстрілювали Миколаїв та область. Гатять по житлових будинках, лікарнях та навіть школах. У навчальному закладі Зеленого Гаю з-під завалів уже витягли чотирьох загиблих.
"Ті мразі просто бомбять наше місто, щоб посіяти паніку. Гатять по мирних людях, у житлових кварталах, де ніколи не було жодних військових об'єктів", - зазначив голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім.
З неба окупанти бомбили і Баштанку. Нині там розбирають завали. Гатили і по селу Прибузькому під Миколаєвом.
У селі Зелений Гай росіяни завдали авіаудар по школі. Всередині якраз були місцеві жителі. Рятувальники досі розбирають завали, під ними можуть бути люди. Поки відомо про чотирьох загиблих та трьох потерпілих.
Нападники ведуть хаотичні обстріли, але зазнають втрат. Під Вознесенськом знову Збройні сили України розбили колону військової техніки ворога.
"За всіма перехопленнями, розмовами в Росії, Білорусі - орки не тільки нас бояться, вони нас поважають. Поважають за те, що у нас такий дух. Поважають за те, що ми легко переносимо всі ці негаразди. Я вам так скажу – величезна частина людей із них намагається, хоче стати громадянином України. Я не знаю, як на це реагувати. Напевно, вони це хочуть, бо розуміють, що в нас краще, у нас свобода, ми за неї боремося. А у них рабство", - сказав Віталій Кім.
Ворог постійно зазнає втрати, кажуть українські військові. Закріпитися на жодній з позицій навколо міста російським окупантам не дають.
"Які ж все-таки окупанти тупі. Це просто катастрофа. Орки вони й у Африці орки. Вони сюди - отримали мзди, обійшли і там отримали мзди, вони в третій бік пішли - і там отримають мзди", - сміється Віталій Кім.
У військовій адміністрації не розголошують деталей, лиш кажуть: найближчим часом готуються повністю зачистити область від нападників.
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