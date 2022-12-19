Отримають не всі: деяким окупантам Путін обіцяє дарувати землю в анексованому Криму

Щоб отримати ділянку, окупантам треба мати "заслуги" на війні проти України.

Російським окупантам, які "відзначилися" на війні в Україні, будуть безоплатно видавати земельні ділянки в Підмосков'ї та незаконно анексованих Криму та Севастополі.

Відповідне розпорядження видав диктатор Росії Володимир Путін, який розпочав війну проти України, пишуть пропагандистські росЗМІ.

Згідно з розпорядженням, яке опинилися в розпорядженні росЗМІ, землю даруватимуть військовим, які нагороджені за заслуги на війні проти України, ветеранам бойових дій, а також сім'ям загиблих окупантів.

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"Забезпечуватиме укладання таких угод уряд. Розпорядження набирає чинності від сьогоднішнього дня", – йдеться у розпорядженні Путіна.

Указ підписано 19 грудня.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни, які незаконно прибули на окуповані території України, зокрема до незаконно анексованого Криму, мають повернутися до країни-терористки РФ.

"Їх переселяють, щоб ми мали певний клопіт... Є наші закони і Конституція. Я наголошую на тому, що якщо людина заїхала за нашими законами на цю територію, вона має право там жити. Якщо вона заїхала не за нашими законами, це проблема буде для тієї людини", - наголошував Данілов.

Станом на 19 грудня РФ втратила у війні від 24 лютого щонайменше 98 800 військових. Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 520 російських загарбників.

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