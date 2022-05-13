"Отримають "парасольку": військовий експерт пояснив значущість острова Зміїний для окупантів

Якщо російські війська розмістять на острові Зміїний систему протиповітряної оборони типу С-300, то отримають "парасольку", тобто прикриття з неба, яку втратили, коли затонув крейсер "Москва".

Окрім того, завдяки розташуванню на острові такої системи ППО далекого радіусу дії та крилатих ракет Росія контролюватиме весь південний захід України.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

"Тобто (контролюватимуть – ред.) більшу частину Одеської області, всю акваторію Чорного моря та підходи до наших портів", – уточнив експерт.

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"При цьому вони отримають ту "парасольку", яку втратили в особі крейсера "Москва" – я маю на увазі "парасольку" прикриття з неба. І тоді ескадра може спробувати висадити десант або через лиман безпосередньо до Молдови, або через Бессарабію. Тому він (Зміїний – ред.) такий важливий", – пояснив Жданов.

Він зазначив, хто володіє островом – той має ключ до цієї зони.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснив, що острів Зміїний має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну ситуацію на півдні України. Острів також стратегічно важливий з погляду можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

Неподалік Зміїного згоріло російське судно "Всеволод Бобров"

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