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"Отримають відповідь, на яку не розраховували": Данілов прокоментував загрозу вторгнення з боку Білорусі

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"Отримають відповідь, на яку не розраховували": Данілов прокоментував загрозу вторгнення з боку Білорусі

Фото: прес-служба РНБО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи ухвалить рішення про вторгнення своїх військ до України.

Якщо ж це таки станеться, то Білорусь отримає таку відповідь, на яку не розраховувала.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв’ю "Настоящему времени".

"Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему", – зауважив Данілов.

"Не думаю, що Лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що Білорусь, ймовірно, готується до масштабного приймання військових ешелонів з Росії.

Окрім того, за даними журналіста, політичного експерта, добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, Росія планує перекинути свої війська до Білорусі для удару по Волині та Києву.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3427
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