Перегруповуються і отримують додаткові війська: розвідка повідомила плани окупантів в Україні після Маріуполя

Російські військові демонструють в Україні свої слабкі сторони.
Російські військові, які варварськи знищують інфраструктуру України і вбивають мирних людей, перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харкова. Після цього окупанти можуть спробувати просуватися на Київ.
Про це повідомив CNN начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"Вони перегруповуються до міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Бєлгород. Вони отримують додаткові війська в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні", – сказав Буданов.
За його словами, війська РФ планують просуватися насамперед на Харків.
"Вони намагатимуться добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно просуватися на Київ", — сказав Буданов.
Він також закликав союзників України надати “справді серйозну” військову підтримку, щоб допомогти протистояти наступу Росії. За словами Буданова, важка артилерія, зенітно-ракетні системи та бойові літаки необхідні для використання “проти (російських — ред.) сухопутних військ”.
Буданов також розповів, що російські військові демонструють в Україні свої слабкі сторони. За його словами, окупанти зазнали поразки в районі Києва, й їхнім військовим зусиллям перешкоджала логістика.
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