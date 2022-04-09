Перегруповуються і отримують додаткові війська: розвідка повідомила плани окупантів в Україні після Маріуполя

Перегруповуються і отримують додаткові війська: розвідка повідомила плани окупантів в Україні після Маріуполя

Російські військові демонструють в Україні свої слабкі сторони.

Російські військові, які варварськи знищують інфраструктуру України і вбивають мирних людей, перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харкова. Після цього окупанти можуть спробувати просуватися на Київ.

Про це повідомив CNN начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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"Вони перегруповуються до міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Бєлгород. Вони отримують додаткові війська в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні", – сказав Буданов.

За його словами, війська РФ планують просуватися насамперед на Харків.

"Вони намагатимуться добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно просуватися на Київ", — сказав Буданов.

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Він також закликав союзників України надати “справді серйозну” військову підтримку, щоб допомогти протистояти наступу Росії. За словами Буданова, важка артилерія, зенітно-ракетні системи та бойові літаки необхідні для використання “проти (російських — ред.) сухопутних військ”.

Буданов також розповів, що російські військові демонструють в Україні свої слабкі сторони. За його словами, окупанти зазнали поразки в районі Києва, й їхнім військовим зусиллям перешкоджала логістика.

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