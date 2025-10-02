Отримала поранення ще у Другу світову, а була вбита Росією - трагічна історія мешканки Харківщини

Ракетна атака / © ТСН.ua

У середу, 1 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області, попередньо застосувавши ракету типу «Іскандер-М».

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку, спричинивши масштабні руйнування: пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю та автомобілі.

Внаслідок атаки загинула 88-річна жінка — Алла Миколаївна. Також постраждали десять людей, серед них дівчинка 2021 року народження, якій діагностовано гостру реакцію на стрес.

Особлива увага до трагедії прикута через історію загиблої. Алла Миколаївна вперше була поранена у дитинстві, під час Другої світової війни, у далекому 1941 році, коли їй було всього 4 роки. Вона вижила після того поранення і все життя носила в спині уламок від тієї, минулої війни.

«Вона пройшла крізь Другу світову, щоб побачити незалежну й мирну Україну. Але не дожила до перемоги та миру на рідній землі», — зазначили в прокуратурі.

Нинішню війну з Росією жінка пережити не змогла. Її життя обірвав ракетний удар від держави-агресора, що цинічно використовує риторику боротьби з «нацизмом».

Квартира загиблої / © Харківська ОВА

Нагадаємо, 2 жовтня, російська армія здійснила масований удар по залізниці на Одещині та півночі України. В Одесі обстрілу зазнало депо «Укрзалізниці», внаслідок чого уламкові поранення отримав машиніст потяга, якому наразі надають необхідну допомогу.

Крім того, були зафіксовані удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад, зокрема у Конотопі. Хоча рух поїздів тимчасово зупинявся на безпечній відстані, станом на ранок контактна мережа заживлена, і всі поїзди відновили рух, проте деякі рейси Чернігівського та Сумського напрямків прямують із затримкою.