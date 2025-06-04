Оцінка Вашингтона: реальні втрати російських літаків внаслідок атаки України можуть бути іншими

Знищені російські літаки / Архівне фото

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За словами американських посадовців, СБУ, ймовірно, вразила меншу кількість російських військових літаків, ніж про це публічно повідомила українська влада. Ці розбіжності в оцінках можуть бути пов’язані зі складністю підтвердження втрат противника під час активних бойових дій.

Про це пише Reuters.

Офіційні особи США, які говорили на умовах анонімності, заявили, що, за їхніми даними, втрати російських повітряних сил є значними, але не такими великими, як ті цифри, що озвучувалися українською стороною. За оцінками двох американських чиновників, внаслідок українських ударів було знищено загалом близько 10 та вражено до 20 бойових літаків.

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Ця оцінка набагато нижча за ту, яку озвучив президент України Володимир Зеленський. За його інформацією, половина з 41 ураженого російського літака були занадто пошкоджені, щоб підлягати ремонту.

Американські посадовці своєю чергою наголосили на необхідності обережності у сприйнятті заяв обох сторін конфлікту, тому що підтвердження таких втрат, особливо в умовах інтенсивних бойових дій та обмеженого доступу до території противника, є вкрай складним завданням.

Фактори, що впливають на точність даних

Експерти зазначають, що на точність даних про втрати авіації можуть впливати різні фактори. Україна може завищувати кількість збитих літаків з метою підняття бойового духу військ та населення, а також для отримання додаткової міжнародної підтримки. З іншого боку, Росія традиційно схильна приховувати свої військові втрати.

Крім того, навіть за наявності доказів ураження літака, буває складно підтвердити його остаточне знищення, адже пошкоджені літаки можуть евакуювати для подальшого ремонту. Також існує можливість помилкової ідентифікації цілей.

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Позиція України щодо заяв США

Наразі українська влада офіційно не коментувала заяви американських посадовців щодо можливої завищеної оцінки втрат російської авіації. Проте, раніше представники ЗСУ неодноразово підкреслювали ретельність перевірки даних про збиті ворожі цілі, посилаючись на фото- та відеодокази, а також на повідомлення пілотів та наземних спостерігачів.

Важливо зазначити, що незалежна верифікація втрат обох сторін конфлікту є практично неможливою через активні бойові дії та обмежений доступ до інформації.

Нагадаємо, з’явились ексклюзивні кадри початку однієї з найуспішніших спецоперацій СБУ «Павутина» проти стратегічної авіації Росії. Унікальне відео показує початок спецоперації — як СБУ доставляла модулі для запуску дронів, що вразили п’ять російських аеродромів.