Овочі і фрукти в Україні б’ють цінові рекорди: скільки доводиться платити в різних містах

Овочі і фрукти в Україні б’ють цінові рекорди: скільки доводиться платити в різних містах

Щороку у цю пору українські прилавки рясніли від свіжих овочів, ягід та фруктів, та через бойові дії, складну логістику, дороге пальне й окупацію територій Херсонської та Запорізької областей - ціни підскочили, асортимент впав.

Буде нестача ягід, кавунів, динь, кісточкових, зокрема, мелітопольської вишні та херсонської спаржі, йдеться в ТСН.

КИЇВ

Овочів та фруктів кияни цього року їдять удвічі менше, ніж минулого. По перше не всі мешканці столиці повернулися, а відтак не на повну запрацювали й кафе та ресторани. До того ж ціни підскочили мінімум на третину, бо складна логістика, дороге пальне, а оптовики обережніші - закуповують меншими партіями.

Небо теж внесло корективи - сезон через погоду запізнився на два тижні. І якість плодів, гірша через дефіцит сонця, але товар є. Прилавки червоні від черешні та полуниці, щоправда ціна відсотків на 40 вища, ніж торік. І товар наполовину імпортний. Черешнева столиця -- Мелітополь – окупована, аби покрити дефіцит ягоду нині везуть з Закарпаття, Одещини та Вінниччини.

Преміальну черешню імпортують - раніше з Іспанії, тепер везуть італійську та грецьку. Відбірна іноземна від 120 гривень за кілограм, не дуже якісна вітчизняна у закупі від шістдесяти гривень. Полуниця теж , частково заморська турецька по 100, є і ось така вінницька по 70.

Так званий всесезонний борщовий набір переважно імпортний, цибуля, буряк та капуста - все Нідерландське. Молода картопля тепер частково з Єгипту, а ще з Одещини, Миколаївщини та Закарпаття. А раніше на столичних прилавках на початку літа монополістом була картопля херсонська.

Традиційно в червні столичні прилавки рясніли від українських томатів, здебільшого з Херсонщини. Нині частково імпорті. Великі рожеві везуть з Польщі, маленькі коктейльні з Туреччини і навіть з Азербайджану. Огірки, кабачок , зелень - наші , здебільшого Хмельниччина.

ДНІПРО

Без мелітопольськоі черешні та херсонських огірків, та у Дніпрі дефіциту сезонних овочів та фруктів немає. Прилавки повні, здебільшого - це врожай місцевих фермерів. З традиційного щедрих районів Дніпропетровщини. Ось тільки ціни кусаються. Черешня по 90, полуниця 85, горошок 100.

У порівнянні з минулим літом платити доводиться практично дві ціни . Прогнозувати вартість далі продавці не беруться, адже не можуть передбачити ціну пального.

ОДЕСА

Ціни вище ніж минулого року, а вибору менше. На прилавках одеських базарів переважно овочі та фрукти місцевих виробників. Через дефіцит пального та складнощі з доставкою з інших регіонів одеситам доводиться купувати те, що фермери виростили на Одещині.

Продукції не так багато, то ж ціна тримається високою. Якщо минулого року в цей період уже було багато і місцевої черешні і з інших областей, то ж ціна відповідно була 30-40 гривень, то зараз дешевше 50 гривень не знайдеш. Так само і з полуницею. Велику і солодку можна придбати за 60-80 гривень. Минулого року можна було купити за 50 гривень.

Покупцям доводиться купувати за такою ціною, бо імпортні фрукти в супермаркетах ще дорожче. Досить висока ціна і на молоді овочі, бо надлишку цієї продукції немає. З окупованого Херсону нічого не надходить, то ж у місцевих виробників відсутні конкуренти на базарі, а відповідно і ціни тримаються.

Експерти прогнозують, покупці цьогоріч вже не знайдуть дешеві ціни на овочі і фрукти

ЛЬВІВ

Платоспроможний попит знизився, а ціни підскочили угору, така ситуація у Львові на сезонні овочі та фрукти. Понад 50% врожаю «борщового набору» закривала Херсонщина.

Продукти завозять з Європи: до прикладу за ранню капусту просять від 20 грн за кілограм, це в три рази дорожче, аніж рік тому. Морква теж підскочила у ціні - майже на 80% - нині за кілограм треба віддати 18 грн. Але найбільша проблема виникла з буряком, його в Європі садять дуже мало і імпортувати не було звідки, тож і зросла ціна вдвічі, порівнюючи з минулорічною - до півсотні гривень за кілограм. Та стрибок цін не стосується картоплі - врожаєм забезпечують центральні регіони. Враховуючи витрати за її зберігання, аграрії продають за безцінь - 4-5 грн за кілограм.

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Черешня і полуниця їхала з Мелітополя, кажуть продавці, її відповідно на ринку нема, тож рятує Закарпаття.

ЗАПОРІЖЖЯ

У Запоріжжі рух на ринках починається майже одразу по завершенні комендантської години. Торговці визнають – війна внесла свої корективи: найбільше це позначилось на цінах та логістиці. Дефіциту немає, але від звичних сортів запоріжцям також довелось відмовитись. Окупанти блокують вивезення мелітопольської черешні та огірків із Кам’янки – регіонів, що раніше годували всю країну. Замість них з’являються інші постачальники.

Люди відзначають – у порівнянні з минулим роком сезонна продукція здорожчала щонайменше в півтора рази. Втім, кажуть, якщо приходити на ринок ближче до завершення роботи, інколи овочі та фрукти можна взяти із значною знижкою.

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