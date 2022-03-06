Овруч і Коростень потерпали від обстрілів ворога: є жертви, зруйновано десятки будинків

Овруч і Коростень потерпали від обстрілів ворога: є жертви, зруйновано десятки будинків

Ворог цинічно бомбить не військову інфраструктуру, а мирних людей.

Російські окупанти обстрілюють Житомирщину. Скинули авіабомби на приватний сектор в місті Коростень та Овручі. Там зруйновано 30 будинків. За ніч, є загиблі та потерпілі.

Повідомляють журналісти ТСН.

У самому Житомирі ніч минула спокійно, а от область потерпала від ворога. Бомбили Овруч і Коростень. В одному із міст вибух потрапив на камери відеоспостереження.

Найбільше постраждав Коростень. Після цього тут одна цивільна людина загинула, ще четверо травмувалося. Серед травмованих і маленька дитина, якій немає й трьох років. Маля у тяжкому стані. Ще 5 дітей, на щастя, живих рятувальники врятували із підвалів. 10 будинків в цьому кварталі зруйновано вщент.

В Овручі авіаційна бомба фактично вщент знищила 5 будинків мирних жителів і 25 зруйнувала, там повилітали усі вікна, двері, позривало дахи. Але там усі люди уціліли.

Ворог цинічно бомбить не військову інфраструктуру, а мирних людей. У Коростені, де упала авіаційна бомба немає нічого, крім залізниці, а в Овручі це було просто мирне село.