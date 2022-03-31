Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
"Ой у лузі червона калина": маленький українець переспівав відому пісню та став зіркою Мережі (відео)

"Ой у лузі червона калина": маленький українець переспівав відому пісню та став зіркою Мережі (відео)

Дата публікації
Перегляди
837
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ой у лузі червона калина": маленький українець переспівав відому пісню та став зіркою Мережі (відео)

Маленькому українцю вже подякували поліцейські.

Маленький українець Лео переспівав відому пісню "Ой у лузі червона калина" та став зіркою соцмереж. 

Відео із хлопчиком опублікував Саша Буша в Facebook. 

"Війна триває. Пісня ллється. Перемога близько", - написав чоловік. 

Після того, як відео поширили, до маленького Лео з подарунками прийшли українські поліцейські, які подякували хлопчику за підтримку бойового духу. 

Зазначимо, що пісня "Ой у лузі червона калина" вважалась гімном Українських Січових стрільців. Її на початку повномасштабної війни виконав український музикант Андрій Хливнюк. 

Читайте також:

Наступна публікація