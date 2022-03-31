"Ой у лузі червона калина": маленький українець переспівав відому пісню та став зіркою Мережі (відео)

Маленькому українцю вже подякували поліцейські.
Маленький українець Лео переспівав відому пісню "Ой у лузі червона калина" та став зіркою соцмереж.
Відео із хлопчиком опублікував Саша Буша в Facebook.
"Війна триває. Пісня ллється. Перемога близько", - написав чоловік.
Після того, як відео поширили, до маленького Лео з подарунками прийшли українські поліцейські, які подякували хлопчику за підтримку бойового духу.
Зазначимо, що пісня "Ой у лузі червона калина" вважалась гімном Українських Січових стрільців. Її на початку повномасштабної війни виконав український музикант Андрій Хливнюк.
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