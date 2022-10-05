Озброєння з нового пакету допомоги від США дозволяє вражати цілі в Криму — Пентагон

У Міністерстві оборони США нагадали, що Крим є територією України і українські військові мають можливість за допомогою американської зброї завдавати ударів по ворожих об’єктах на тимчасово окупованому півострові.

Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер повідомила, що надані США реактивні системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них дозволяють українським військовим вражати цілі, зокрема в Криму.

Про це вона говорила на брифінгу, який транслювався на на YouTube-каналі PBS NewsHour.

"Згідно з нашими оцінками, за допомогою наявних у них (тобто у ЗСУ - ТСН.ua) систем GMLRS на HIMARS, додаткову кількість яких ми надамо в новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягти більшості цілей на полі бою. Вони можуть досягти більшості цілей, зокрема в Криму", - заявила Купер.

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При цьому представниця Пентагону нагадала, що Крим є територією України.

Також Лора Купер зазначила, що Сполучені Штати вважають, що українським військовим доцільніше передавати танки радянського взірця, а не західну техніку.

Нагадаємо, на сайті Міноборони США повідомили, яку саме зброю та військове обладнання отримає Україна у новому пакеті допомоги на 625 млн доларів.

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