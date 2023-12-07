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Ожеледиці нема: в Маріуполі пропагандисти намагаються показати картинку, що місто справляється із зимою

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ожеледиці нема: в Маріуполі пропагандисти намагаються показати картинку, що місто справляється із зимою

Фото: Маріупольська міська рада

Пропагандисти викладають фото, на яких комунальники вручну посипають дороги та тротуари.

В тимчасово окупованому Маріуполі місцеві скаржаться на бездіяльність російських загарбників, які навіть не можуть посипати тротуари від ожеледиці. 

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міськради.

Як зазначається, в Маріуполі російські пропагандисти лише роблять картинку “діяльності”, мовляв, дороги та тротуари від ожеледиці посипані. Проте місцеві мешканці проливають світло на справжній стан речей.

“Пропагандисти викладають фото, на яких комунальники вручну посипають дороги та тротуари, бо спеціалізованої техніки не вистачає. Своєю чергою містяни у чатах зазначають, що тротуари слизькі і ніде не посипано: “Це в центрі, а на окраїнах, навіть натяків немає», “Де вони посипають? Усюди слизько”, - зазначили в міськраді.

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Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти перевозять боєкомплекти цивільними автівками.

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Дата публікації
Перегляди
698
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