Ознака відчаю: Зеленський пояснив, чому РФ атакує українську енергетичну інфраструктуру

За словами президента, саме так Кремль реагує на розгром російських сил у Харківській області.
Атака російських окупантів по українській енергетичній інфраструктурі є ознакою відчаю загарбників.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 вересня.
"Вчора й сьогодні російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура", – зазначив він.
Глава держави наголосив, що російські ракети влучили саме в ті обʼєкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури ЗСУ. Ці удари РФ Зеленський назвав ознакою відчаю ворога.
"Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури", – пояснив президент.
За його словами, Росія намагається завадити спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Зокрема, завадити експорту української електрики.
"Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни", – говорить глава держави.
Зеленський назвав кроки, як захиститися від агресора.
- посилити нашу співпрацю – "усіх у вільному світі";
- визнати Росію державою-терористом;
- посилити санкції. Зокрема, ухвалити восьмий санкційний пакет ЄС;
- збільшити допомогу Україні, передусім прискорити надання систем ППО нашій державі.
Нагадаємо, що 11 вересня РФ ракетами влучила у Харківську ТЕЦ.
Читайте також:
- Ракетний обстріл об'єкта інфраструктури Харкові: загинула щонайменше одна людина
- "Ми будемо зі світлом і газом. І без вас": Зеленський звернувся до росіян та показав наслідки ракетних ударів
- Під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики: подробиці