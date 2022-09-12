Ознака відчаю: Зеленський пояснив, чому РФ атакує українську енергетичну інфраструктуру

За словами президента, саме так Кремль реагує на розгром російських сил у Харківській області.

Атака російських окупантів по українській енергетичній інфраструктурі є ознакою відчаю загарбників.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 вересня.

"Вчора й сьогодні російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура", – зазначив він.

Глава держави наголосив, що російські ракети влучили саме в ті обʼєкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури ЗСУ. Ці удари РФ Зеленський назвав ознакою відчаю ворога.

"Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури", – пояснив президент.

За його словами, Росія намагається завадити спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Зокрема, завадити експорту української електрики.

"Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни", – говорить глава держави.

Зеленський назвав кроки, як захиститися від агресора.