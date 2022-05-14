"Ознаки великого перелому": Арестович розповів про успіхи ЗСУ на Ізюмському напрямку

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українська армія успішно контратакувала російських окупантів на Ізюмському напрямку. Нашим воїнам вдалося просунутися вперед і закріпитися на зайнятих позиціях.

Арестович зазначив, що це означає великий перелом на напрямку головного удару. За його словами, Збройні сили України вперше від початку квітня змогли контратакувати та відтіснити ворога.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 14 травня.

"Ми перейшли до маленької контратаки на Ізюмському напрямку. Вони близько тижня намагалися наступати на Барвінкове, але наші зупинили їх та відкинули контратакою. Просунулися вперед і там наші закріпилися. Вперше від моменту початку цієї операції (від 4 квітня) наші зупинили їх на напрямку головного удару, контратакували та відтіснили.

А це з військової точки зору означає величезний перелом. Точніше не величезний перелом, а ознаки великого перелому на напрямку головного удару", - описав ситуацію Арестович.

Нагадаємо, сьогодні російські війська не завдають ракетних ударів по західних областях України тому, що мають обмежену кількість ракет відповідної дальності. Проте окупанти можуть відновити ці удари.

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