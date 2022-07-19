Озвучили власну вигадану казку: що відомо про російське "розслідування" трагедії в драмтеарті Маіуполя

Російські окупанти не припиняють витлумачувати власне бачення того, що відбувається в окупованому Маріуполі.

Росіяни прозвітували про закінчення "слідства" щодо атаки на драматичний театр у захопленому місті. Вони "прийшли до висновку", що стався вибух з середини української армії. Ба більше - загинуло лише 14 людей.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Окупанти називають "фейком" і "надуманою новиною" про те, що 16 березня загинуло близько 300 осіб, які там переховувалися. До слова, саме про це повідомляє офіційна влада Маріуполя.

"Ще раз озвучили власну казку вигадану спочатку. Можна було б звернути увагу на твердження про загиблих виключно в підвалі, хоча купа свідків каже про наявність людей у всіх приміщеннях, на прискорене прибирання завалів та наявні записи перемовин про вивіз трупів тракторними лафетами, а також а інші логічні нестиковкі, які є невідємною складовою брехні", - йдеться у дописі представника мерії.

Окупанти цинічно стверджують, що трупний запаха або "запах протухлого м'яса" як кажуть росіяни, був не через сотні загиблих, а через схований склад риби, яка протухла. Її нібито знайшли у підвальному приміщенні. Мовляв, там був "пункт роздавання їжі".

Нагадаємо, російська армія 16 березня завдала авіаційного удару по будівлі Драматичного театру в Маріуполі - скинули дві надпотужні бомби. Його використовували як бомбосховище під час блокади міста. У ньому переховувалися, за різними даними, від 500 осіб до 1200 мирних жителів - це були переважно жінки і діти.

23 квітня стало відомо, що окупанти проводять зачищення завалів театру. Вони упаковували знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщували в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозили до с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.

Читайте також: