П'яні, без забезпечення і підготовки, але недооцінювати їх не можна: військові оцінюють "мобіків" з РФ

У соцмережах та телеграм-каналах з перших днів мобілізації у Росії ширяться відео, на якому підтверджують, що справи у новобранців кепські - у казармах подекуди навіть немає ліжок, обмундирування купують родичі, йдеться в ТСН.

За півтора тижні від моменту оголошення в РФ часткової мобілізації з’явилось чимало відеодоказів відверто слабкого забезпечення російської армії. Викладають відео самі ж мобілізовані, які скаржаться, що їх змушують самотужки піклуватися про cебе, і на допомогу батьківщини не розраховувати.

У деяких мобілізованих навіть ліжок в казармі немає, новоприбулим пропонують розміститись на лавках, чи підлозі. Грітись доводиться на вулиці біля багаття. Все складно і зі зброєю - видають мобілізованим іржаві автомати Калашникова.

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Крім того, новоспечених окупантів кидають на фронт геть без підготовки, зізнається мобілізований. "Офіційні командири полку підтвердили цю інформацію - 29 у нас відправка має бути в Херсоні. Тому думайте самі та вирішуйте самі. Ні стрільб, ні теорії. Нічого", - звучить на відео.

Загалом, гарматному м'ясу військова наука не потрібна, але легковажити з такою тактикою Кремля українцям теж не варто, застерігає керівник безпекових програм центру глобалістики. Він зазначає, що на першому етапі Росія затикатиме мобілізованими дірки на фронті, а далі формуватиме численні бойові підрозділи для ведення майбутніх наступів. "За будь-якого розкладу треба розуміти, що кількість вона все одно десь може переважати якість і недооцінювати противника не слід. Найбільш небезпечний період, як на мою думку, це буде кінець зими - початок весни", - каже керівник безпекових програм центру глобалістики Павло Лакійчук.

Україні варто не виключати і той варіант, що за рахунок мобілізованих Росія може знову піти з півночі на Київ, чи, приміром на Волинь, зауважує колишній заступник начальника Генерального штабу Ігор Романенко. Білорусь знову може допомогти окупанту. "300 тисяч - це кількість. І, що вони погано підготовлені, якщо навіть буде так, але ми поки бачимо, що поки воно так і є. Проте через місяць війни значна кількість із них, хто залишиться живий, багато чому навчаться, і це буде сила, з якою треба боротися", - каже генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Доки основна маса мобілізованих не прибула на фронт, збройним силам треба проводити максимально широкі контрнаступи на Сході та Півдні України, переконаний генерал–лейтенант запасу. Аби відтягнути туди мобілізовані резерви росіян - щобільше їх перемелять там, тим менше зможуть зібрати на білоруському кордоні.

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