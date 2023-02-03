"П’яні вечірки" у Києві: повістку отримав також адвокат

Двом молодикам, які проходять у справі щодо "п'яних" вечірок у Києві, вручили підозри

Оранізаторам "пяних вечірок", які пройшли у Києві, вручили повістки. Її отримав також адвокат Артем Захаров, який був присутній під час обшуку.

Про це пише "Суспільне".

Захаров розповів, що повістку отримав як адвокат у кримінальному провадженні, який брав участь у слідчих діях. Він додав, що надалі захистом затриманих займатимуться інші.

"Я вже не адвокат цих хлопців. Я виїжджав виключно на одну процесуальну дію, а саме на обшук. Тому у мене немає повноважень коментувати цю справу надалі", — сказав Захаров.

У телеграм-каналах з'явилися фотографії хлопців з повістками на яких був зображений і адвокат.

"Я був у інформаційному просторі названий як учасник "п’яних вечірок", один із ґвалтівників. Деякі новинні ресурси вже таку інформацію спростували або видалили разом фотографією. Якщо потрібно, то буду захищати свої права", — зазначив адвокат.

"П'яні вечірки"

У середу, 1 лютого, поліція прийшла з обшуками до підозрюваних в організації так званих п’яних вечірок, на яких нібито домагались до дівчат. Інформація про хлопців, які влаштовували в Києві "вечірки", на яких знущалися з дівчат в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, набула широкого розголосу у Мережі напередодні.

Згодом стало відомо, що двом молодикам, які проходять у справі щодо "п'яних" вечірок у Києві, вручили підозри, ще шістьом - видали повістки до військкомату.

Організаторів п'яних вечірок у Києві затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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