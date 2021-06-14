П’яний бойовик розстріляв спільників, а звинуватили ЗСУ: у розвідці розповіли про черговий наклеп окупантів

Українська розвідка переконана, що провокацію здійснюють спеціально напередодні зустрічі президентів США і РФ, щоб дискредитувати ЗСУ.

На Донбасі, у районі населеного пункту Голубівське, п’яний бойовик розстріляв п’ятьох російських найманців, після чого вчинив самогубство. Ватажки терористів, щоб приховати справжню причину смерті своїх підлеглих, поширюють чутки, що окупантів нібито вбито в результаті нападу української диверсійно-розвідувальної групи.

Головне управління розвідки Міноборони попередило про чергову інформаційну провокацію ворога.

"Щоб приховати дійсну причину загибелі бойовиків, російські пропагандисти цілеспрямовано поширюють суперечливі чутки про обставини та точне місце події без пояснень, чому досвідчені російські військовослужбовці не змогли уникнути нібито раптового нападу", — йдеться в повідомленні.

У ГУР запевняють, що інцидент трапився через зловживання найманцями алкоголю та нестатутні взаємовідносини між ними. П'яний бойовик застрелив сплячих спільників і застрелився сам.

Українська розвідка переконана, що російські ідеологи здійснюють провокацію напередодні зустрічі президентів США і РФ, щоб дискредитувати ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти не випускають близько 60 тис. вступників з ОРДЛО.

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