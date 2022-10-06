П'яній орді видають заряджену зброю: Жданов розповів про провальну мобілізацію у РФ

Військовий ескперт Олег Жданов вказав на низку проблем, які виникли у Росії під час організації мобілізаційних заходів. Він впевнений, що через трохи почнуться масштабні бунти серед "мобіків".

Про це Олег Жданов розповів на своїй сторінці у Ютуб.

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"Вони переселені пункти заповнили цими мобілізованими. Далі потік продовжується. Військкомати гребуть, виконують плани. А далі заселяти людей немає куди. Що вони роблять? Вони беруть і швиденько починають маленькими партіями розпихати їх по військовим частинам. Тобто, швидко почали переодягати і розвозит по військовим частинам, а їх там ніхто не чекає. Їхня база не підготовлена, склади незаповнені, зброю видавати немає звідки. Тому їх просто не пускають в ці частини. Через те, що їх доволі багато, з ними не можуть справитися. Вони живуть під забором бригади, розпалюють вогонь, поки є гроші, харчуються за свій рахунок, влаштовують п'янки та дебоші. Зараз підуть крадіжки місцевого населення, коли у них почнуть закінчуватися гроші, бо в них не буде за що жити. У військові частини їх не пускають, бо вона просто не готова до такої кількості людей, яка прибуває", - зазначив експерт.

За словами Жданова, у російській армії є велика проблема із екіпіруванням та забезпеченням озброєння новобранців.

"Є велика проблема із військовою формою. Перших мобілізованих ще переодягали, а зараз вони просто у цивільному одязі чекають, коли їм привезуть форму зі складів. Зараз їм видають онучі. Їх будуть вчити мотати онучі. Ось так їх екіпірують. Зі зброєю та сама ситуація. Її просто не вистачає на ту кількість, яка прибуває до частин", - додав він.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Нагадаємо, очільни Міноборони Олексій Резніков заявив, що провал мобілізації в Росії та неспроможність забезпечити армію всім необхідним призведуть до зміни теперішнього режиму в цій державі.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, росіяни не дуже охоче йдуть воювати до України. Так, лише за перші два тижні мобілізації в РФ понад дві тисячі росіян звернулися до України з бажанням здатися в полон.

В Україні очікують прибуття 150 тисяч мобілізованих із Росії, яких збираються відправити для поповнення окупаційних частин, що зазнали значних втрат на фронті. У Генштаб ЗСУ заявили, що вже готові зустрічати нову навалу мобілізованих росіян.

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