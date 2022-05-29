П’ять безпілотників, дві ракети, ротно-тактична група та склад боєприпасів: які цілі ворога "вполювала" українська авіація

П’ять безпілотників, дві ракети, ротно-тактична група та склад боєприпасів: які цілі ворога "вполювала" українська авіація

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляє, що за добу 29 травня спостерігалося зменшення ракетних обстрілів біля українських кордонів.

Окрім цього, 29 травня противник дещо знизив авіаційну активність довкола українських кордонів.

Про результати "полювання" на ворожі цілі повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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"На Сумщині винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України ліквідували два ворожі БпЛА, ще три безпілотники уразили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об’єднаних сил. Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили дві крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.

Також за цю добу ударна авіація Повітряних Сил завдала повітряного удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу окупантів.

Нагадаємо, очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, що 29 травня українські оборонці провели успішну контратаку на південь від Кривого Рогу.

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