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П'ять бронеавтомобілів російських терористів "Ахмат" не доїхали до зони бойових дій - розвідка

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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П'ять бронеавтомобілів російських терористів "Ахмат" не доїхали до зони бойових дій - розвідка

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Ахмати" їхали до Херсонської області та мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку.

П'ять бронеавтомобілів російських терористів З-СТС "Ахмат" не доїхали до зони бойових дій.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

"26 березня колона з п'яти машин З-СТС 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала "кримським мостом" в напрямку окупованого Криму. Втім, за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони", - зазначили у розвідці.

Як результат, додали в ГУР, чотири з п'яти машин потребують значного ремонту.

"Ахмати" їхали до Херсонської області та мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку", - повідомили в ГУР.

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Перегляди
742
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