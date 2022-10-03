П’ять командирів "Азовсталі" отримали ордени "Золота зірка" та звання Героя України (фото)

П'ятеро українських командирів "Азовсталі", яких звільнили з російського полону, удостоєні звань Героїв України та отримали орден "Золота зірка".

Нагороди вручив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Туреччині.

Президент відзначив найвищою державною нагородою командира окремого загону "Азову" Дениса Прокопенка (позивний "Редіс"), його заступника Святослава Паламаря "Калину", в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського ("Волина"), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

"Підрозділи, якими ви керували, зробили неоціненний внесок у майбутню перемогу України. Ви й ваші підлеглі зуміли скувати величезні сили противника. Сили, яких забракло для окупації більших територій", – сказав Андрій Єрмак, вручаючи орден Денису Прокопенку.

Під час зустрічі відбувся відеодзвінок президента Володимира Зеленського. Глава держави привітав військовослужбовців і подякував їм за виконання важливого бойового завдання з оборони Маріуполя.

"Битва за Маріуполь і все, що відбулося з нами, вихід з полону – це українське диво наперекір долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами мало статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури й російський полон. І ця нагорода – це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. Я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація у світі! І найкрутіша влада та найкрутіші військові", – зазначивсвоєю чергою заступник командира "Азова" Святослав Паламар.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині командири- захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми сім'ями.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото). 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну.

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