П'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати в Росії

П'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати в Росії

Життя важливіші за гроші! Україну мають почути!

Nestlé, P&G, Unilever, The Coca-Cola Company і Danone продовжують працювати в Росії та своїми податками підтримують військову агресію на території України.

Про це 4 березня повідомила організація Transparency International Ukraine.

"Компанії, що продовжують працювати в РФ, фінансують вбивства", - пояснюють правозахисники.

Вони закликають компанії закрити бізнес у Росії якнайшвидше.

Що може зробити кожен з нас?