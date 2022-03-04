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П'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати в Росії

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П'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати в Росії

Життя важливіші за гроші! Україну мають почути!

Nestlé, P&G, Unilever, The Coca-Cola Company і Danone продовжують працювати в Росії та своїми податками підтримують військову агресію на території України.

Про це 4 березня повідомила організація Transparency International Ukraine.

"Компанії, що продовжують працювати в РФ, фінансують вбивства", - пояснюють правозахисники.

Вони закликають компанії закрити бізнес у Росії якнайшвидше.

Що може зробити кожен з нас?

  • Заходьте на їхні офіційні сторінки і пишіть у коментарях до їхніх постів, що вони фінансують війну — закликайте перестати працювати в Росії.
  • Тегайте їхні сторінки і сторінки їхніх брендів в інстаграмі, твіттері та інших соцмережах — робіть пости і сторіз.
  • Шаблони дописів: https://bit.ly/sbir_texts
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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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