П'ять мільярдів людей загинуть, почнеться глобальний голод: вчені оцінили наслідки можливої ядерної війни

Повномасштабна війна між США і Росією знищить більше половини людства, йдеться у дослідженні.

П'ять мільярдів людей загинуть у можливій ядерній війні з подальшим глобальним голодом, викликаним блокувальною сонячне світло сажею в атмосфері, що набагато перевищить втрати, викликані смертельними вибухами.

Повномасштабна війна між США і Росією знищить більше половини людства.

Про це пише УНІАН, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Nature Food.

Згідно з заявою, що супроводжує дослідження, команда Університету Рутгерса прийшла до такої кількості загиблих, оцінивши, наскільки постраждають світові врожаї сільськогосподарських культур, оскільки дрейфуючі Хмари блокують сонячне світло, що живить рослини, якими харчуються люди.

По-перше, дослідники оцінили кількість попелу, який буде викинутий ядерними війнами різного масштабу, коли згорять великі міста в Індії, Пакистані, США або Росії. Потім вони завантажили це в інструмент прогнозування клімату, який фінансується урядом США, щоб відстежувати, як цей попіл буде рухатися по всьому світу, а також де і наскільки сильно це вплине на виробництво продуктів харчування.

У разі ядерної війни між США і Росією модель показала, що вітри планети будуть піднімати в небо хмари диму і твердих частинок над великими експортерами продовольства, такими як США, Китай, Німеччина і Велика Британія.

Падіння врожайності в цих країнах викличе каскад наростаючих наслідків, які залучать до кризи весь інший світ. З падінням врожаю падає і експорт продовольства, що призведе до поширення голоду по Африці і Близькому Сходу, виживання яких залежить від імпорту продовольства.

За цим сценарієм три чверті людей на Землі будуть голодувати протягом двох років після припинення падіння ракет - і це буде тільки початок.

За три-чотири роки після обміну ядерними ударами глобальні врожаї сільськогосподарських культур, тварин і риби впали б на 90%, що призвело б до подальшого поширення голоду, руйнувань і краху, а також до запуску інших циклів зворотного зв'язку.

За словами співавтора Лілі Ся з Rutgers, багато деталей того, в якій мірі при такому обміні постраждають врожаї, залишаються неясними.

"Наприклад, озоновий шар буде зруйнований в результаті нагрівання стратосфери, що призведе до посилення ультрафіолетового випромінювання на поверхні, і нам необхідно зрозуміти, як це вплине на запаси продовольства", — додав Ся.

Така війна повинна була б досягти масштабів повномасштабного обміну між наддержавами, щоб поширити голод далеко за межі зони вибуху.

Навіть під час найбільш обмеженої ядерної війни, яку досліджувала команда — локальний обмін ядерними ударами між Індією та Пакистаном, — глобальне виробництво продуктів харчування впало б на 7% через сажу і попелу від вибухів, що потрапляють в атмосферу.

Це число набагато менше, ніж кількість неврожаю, отримане моделлю для тематичного дослідження США і Росії. Але це також більше, ніж будь-яке порушення світових запасів продовольства з тих пір, як Продовольча і сільськогосподарська організація ООН почала відстежувати їх.

Таке руйнування вдарить по світу, який вже стоїть перед перспективою падіння врожайності через зміни клімату.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, яким Кремль погрожує після повномасштабного вторгнення до України.

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