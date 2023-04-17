П'ять провідних країн світу утворили альянс, щоб витіснити Росію з ринку ядерного палива

Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, який буде спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики.

Заяву про це оприлюднив британський уряд 16 квітня, передає "Європейська правда".

У заяві йдеться, що країни спрямовуватимуть зусилля на те, щоб використати відповідні ресурси і можливості цивільних ядерних енергетичних секторів кожної з держав.

Зокрема, така угода підтримає стабільне постачання палива для сьогоднішніх потреб, а також гарантуватиме безпечну і надійну розробку і використання палива для удосконалених реакторів у майбутньому.

"Велика Британія була в самому центрі глобальних зусиль, спрямованих на підтримку України, перемогу над Путіним і гарантування того, що ні він, ні будь-хто інший, подібно до нього, більше ніколи не зможе думати, що може тримати світ у полоні своїх енергоресурсів", – заявив міністр енергетичної безпеки Грант Шаппс.

Угода стане основою для повного витіснення РФ з ринку ядерного палива.

Нагадаємо, поки угорські політики продовжують грати на руку Кремлю, уряд Німеччини запропонував вдарити Путіна туди, куди його ще не били: в атомну промисловість. Там нарешті заговорили про те, щоб включити її в 11 пакет європейських санкцій.

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