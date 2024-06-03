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Пʼять ракет С-300: стали відомі наслідки удару РФ по базі відпочинку на Харківщині

Пʼять ракет С-300: стали відомі наслідки удару РФ по базі відпочинку на Харківщині

На місці ворожого удару

Через російський удар загинув 45-річний чоловік.

Росіяни вночі проти 3 червня завдали ракетних ударів по базі відпочинку у селі Дачне Чугуївського району на Харківщині. Там виникла пожежа. Внаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще двоє травмовані. 

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Через російський удар загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Поранено 35-річну жінку та 42-річного чоловіка. Вони - співробітники бази відпочинку.

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"Попередньо, війська РФ вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених ЗС РФ", - уточнили у прокуратурі.

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Нагадаємо, російські війська завдали низки ракетних ударів по Харківській області. У результаті атаки сталися влучання на територію відпочинкового комплексу. У Зміївській громаді пошкодженні будинки бази відпочинку.

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