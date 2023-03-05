П'ять сценаріїв: як росіяни викрадають українських дітей і вивозять до РФ

Станом на сьогодні Україні вдалося повернути лише 307 дітей з 16 тисяч.

Російські окупанти використовують п'ять сценаріїв для викрадення українських дітей на територію РФ.

Про це заявила радниця-уповноважена президента з прав дитини Дарія Герасимчук, повідомляє "Укрінформ".

"Росіяни мають чітко сплановану політику щодо українських дітей. Їхні дії не хаотичні... Вони мають щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей", – сказала Герасимчук, назвавши щоправда лише чотири.

Сценарії викрадення українських дітей:

дітей переміщують на територію РФ після вбивства їх батьків,

після розлучення з батьками під час так званої фільтрації,

дітей вивозять з інтернатних закладів,

забирають з родин на окупованих територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах,

"Росіяни роблять абсолютно все, щоб перешкодити дитині об'єднатися з родиною. Вони одразу забирають у дітей телефони і не дозволяють повідомляти своє місцезнаходження. Дуже складно знайти дитину. Росіяни розпорошують українських дітей по своїй території і постійно пересувають. Щойно ми дізнаємося щось про знаходження дітей, як їх переміщують в іншу частину Росії", – зазначила уповноважена президента.

За її словами, станом на сьогодні Україні вдалося повернути лише 307 дітей з 16 тисяч.

Герасимчук наголосила, що міжнародній спільноті "потрібно швидко та ефективно відреагувати на злочин геноциду проти України через українських дітей".

Раніше дослідники з Єльського університету встановили, що Росія утримує щонайменше 6 тисяч українських дітей у таборах.

Нагадаємо, що викрадених українських дітей з окупованих територій України всиновлюють серед російських сімей. Недавно правозахисники виявили 43 спецзаклади, в яких Кремль утримує викрадених в Україні дітей.

21 грудня минулого року Україна повернула з РФ трьох дітей, депортованих під приводом "оздоровлення".

20 грудня вдалося повернути до України повернули підлітка, якого окупанти примусово депортували. 16-річний Сергій жив поблизу Маріуполя на Донеччині, незадовго до війни він втратив батьків. Росіяни силоміць вивезли його та багатьох інших дітей до Донецька, а згодом до РФ. Підліток повернувся на Батьківщину, де у нього проживає сестра.

17 грудня до України вдалося повернути двох рідних братів – 11-річного Марка та 18-річного Данила. Їхня мама також перебувала у полоні і повернулася на Батьківщину під час так званого "жіночого обміну".

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