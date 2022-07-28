П’ять ударів по ворогу та 66 мертвих російських загарбників: яка ситуація на півдні України

Українською авіацією завдано п’ять ударів по ворогу.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено три ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами - ще дві навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.
- Ракетно-артилерійськими підрозділами за бойовий день виконано 271 вогневе завдання.
- При спробі проведення розвідки із подальшою атакою, на Миколаївщині, вогнем зенітно-ракетного підрозділу знищено БПЛА типу «Форпост».
- Загальні ж підтверджені втрати ворога складають: 66 росіян, три танки Т-72, три гусеничних мінних загороджувачі, дві гаубиці «Мста-С», самохідна гаубиця «Гвоздика», мінометний комплекс «Сані», три одиниці автотехніки.
- В Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.
Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.
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