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П’ять ударів по ворогу та 66 мертвих російських загарбників: яка ситуація на півдні України

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П’ять ударів по ворогу та 66 мертвих російських загарбників: яка ситуація на півдні України

Фото: militaryrussia

Українською авіацією завдано п’ять ударів по ворогу.

Про це інформує оперативне командування «Південь». 

  • Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено три ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами  - ще дві навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.
  • Ракетно-артилерійськими підрозділами за бойовий день виконано 271 вогневе завдання.
  • При спробі проведення розвідки із подальшою атакою, на Миколаївщині, вогнем зенітно-ракетного підрозділу знищено БПЛА типу «Форпост».
  • Загальні ж підтверджені втрати ворога складають: 66 росіян, три танки Т-72, три гусеничних мінних загороджувачі, дві гаубиці «Мста-С», самохідна гаубиця «Гвоздика», мінометний комплекс «Сані», три одиниці автотехніки.
  • В Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.

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