П’ять ударів української авіації: 46 мертвих росіян та знищена техніка

Українською авіацією завдано п’ять ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Про це інформує оперативне командування «Південь».В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням.

Підтверджені втрати ворога складають 46 росіян, 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Нагадаємо, що через значні втрати в лавах окупантів російське командування переносить строки ротації.

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