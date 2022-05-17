П‘ята атака на об‘єкт: окупанти випустили дві ракети по мосту через Дністровський лиман на Одещині

П‘ята атака на об‘єкт: окупанти випустили дві ракети по мосту через Дністровський лиман на Одещині

Ремонтні роботи наразі неможливі, як і експлуатація мосту.

Російські окупанти випустили дві ракети по мосту через Дністровський лиман на Одещині.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Наголошується, що це вже п'ята атака на об'єкт.

"Ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу, але наразі вони неможливі, як і експлуатація мосту", — йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо, російські загарбники під дулами автоматів організовують "туристичний сезон" на Арабатській Стрілці у Херсонській області. Наразі санаторії та бази відпочинку на території тимчасово окупованого Криму переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України.

Як повідомлялось, військовий експерт Олег Жданов заявив, що сьогодні на фронті триває "оперативна пауза", під час якої відбувається гонитва, хто швидше перегрупує свої війська. Наразі на лінії зіткнення суттєво зменшилася інтенсивність бойових дій, а єдиним місцем, де окупанти ведуть наступальні дії, поки є Луганський напрямок. Проте і там ворог успіхів не має.

"Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", - Резніков про евакуацію з "Азовсталі"

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