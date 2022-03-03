П'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілу росіянами училища в Сумах: фото руйнування

Місто перебує під контролем тероборони.

Російська армія напередодні завдала авіаудару по колишньому артучилищу в Сумах.

Фото руйнування показав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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За його словами, стався потужний ракетний удар. Внаслідок обстрілу окупантів постраждало п'ятеро людей. Усіх їх шпиталізували до медзакладу.

Крім того, руйнування отримали військова кафедра СумДУ і кадетський корпус.

"Місто повністю контролюється НАТО - ТрО",- додав керівник області. Як підтвердження, показав фото пам'ятників у місті, на яких жовті пов'язки, а також прапор України на флагштоці.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький