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П'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілу росіянами училища в Сумах: фото руйнування

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П'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілу росіянами училища в Сумах: фото руйнування

Фото: Дмитро Живицький

Місто перебує під контролем тероборони.

Російська армія напередодні завдала авіаудару по колишньому артучилищу в Сумах.

Фото руйнування показав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, стався потужний ракетний удар. Внаслідок обстрілу окупантів постраждало п'ятеро людей. Усіх їх шпиталізували до медзакладу.

Крім того, руйнування отримали військова кафедра СумДУ і кадетський корпус.

"Місто повністю контролюється НАТО - ТрО",- додав керівник області. Як підтвердження, показав фото пам'ятників у місті, на яких жовті пов'язки, а також прапор України на флагштоці.

Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький

Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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