П'ятеро загиблих, восьмеро поранених за пів дня: окупанти продовжують вбивати мирних мешканців на Луганщині

Окупанти продовжують завдавати ударів по мирному населенню.

На Луганщині за пів дня внаслідок ворожих обстрілів загинуло п'ятеро цивільних, а восьмеро – зазнали поранень.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Загалом, внаслідок авіаобстрілу в Лисичанську загорілися гаражі. У Рубіжному через обстріли загорілася покрівля багатоповерхового дому, в іншому районі міста почав руйнуватися житловий будинок.

У Новотошківці через ворожі обстріли почав палати житловий будинок. У Сєвєродонецьку окупанти влучили в будівлю кінотеатру, пошкодили два житлові будинки та гаражі, а також перебили газопровід.

Сергій Гайдай

Також військові РФ здійснили пряме попадання в дах будівлі школи, у підвалі якої перебувал люди. На щастя, обійшлося без жертв. Разом з тим в одному з районів Сєвєродонецька загорілися дві автівки.

"На жаль, за пів дня ми втратили п'ятьох… Російська авіація досі в небі Луганщини! Перебувайте біля укритті!" - повідомив голова Луганської ОВА,

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