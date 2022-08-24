"П'ятеро згоріли в машині": Зеленський повідомив про 22 загиблих після ракетного удару Росії на Дніпропетровщині

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по залізничній станції "Чаплине" зросла до 22. Серед жертв – 11-річний хлопчик.
Окупанти змушені будуть відповісти за скоєне.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні 24 серпня.
"Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11 років. Російська ракета зруйнувала його будинок", – повідомив глава держави.
Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають.
"Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні", – наголосив президент.
Нагадаємо, 24 серпня російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції "Чаплине" у Дніпропетровській області. Спершу було відомо про 15 загиблих та ще близько 50 поранених.
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