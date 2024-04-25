П'ятидітний уродженець чукотського села Уелькаль "демілітаризований" на Донеччині: фото, деталі

Житель Чукотського автономного округу збагатив вдову і п'ятьох сиріт гробовими, а свій північний народ, що зникає, зробив ще нечисленнішим.

П'ятидітний уродженець чукотського села Уелькаль "демілітаризований" на Донеччині.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

За словами Бутусова, Леоніду Напаку із села Уелькаль Іультинського району Чукотського автономного округу не сиділося в ЖЕКу міста Білібіно (Чукотський автономний округ РФ – ред.), тому у травні 2023 року він не встояв перед перспективою небаченого збагачення і добровільно вирушив за 6,5 тисячі кілометрів у лавах 39-ї окремої мотострілецької бригади вбивати українців.

П'ятидітний уродженець чукотського села Уелькаль Леонід Напак / Фото: Telegram / Бутусов плюс

"Передбачувано був денацифікований у Новомихайлівці Донецької області у 38 років, збагатив вдову та п'ятьох сиріт гробовими, а свій північний народ, що зникає, зробив ще нечисленнішими", — зазначив журналіст.

Некролог, присвячений Леоніду Напаку

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили актуальні новини з фронту.

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