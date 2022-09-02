П'ятий енергоблок ЗАЕС, який був відключений внаслідок обстрілу РФ, під'єднали до енергомережі

П'ятий енергоблок Запорізької АЕС, який був відключений напередодні внаслідок обстрілу військовими РФ, під'єднали до енергомережі.

Про це 2 вересня повідомили в "Енергоатомі".

"Сьогодні, 2 вересня 2022 року, енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора зранку (1 вересня) внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 під’єднаний до енергомережі, триває набір потужності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.

Нагадаємо, від початку серпня окупанти постійно обстрілюють атомну станцію та територію біля неї. На прохання уряду України МАГАТЕ сформувала місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію, яку очолив її генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі. Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Ґроссі заявив, що місія МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на АЕС.

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