П’ють, бідкаються і виводять техніку з ладу: Генштаб ЗСУ описав психологічний стан окупантів

На сьогодні серед російських військ залишається низьким морально-психологічний стан. Вони системно вживають алкоголь та чинять непокору офіцерам.

Дедалі більше окупантів навмисне виводять з ладу власну бойову техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 22 липня.

"Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам. Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України", – йдеться в опублікованій інформації.

Окрім того, збільшується кількість російських солдатів, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку.

У Генштабі також зауважили, що надалі зберігається загроза завдання загарбниками ракетних ударів по військових об'єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Нагадаємо, як заявив очільник зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур, Росія може "ось-ось вичерпатися" в Україні.

На Харківщині українські воїни ефективно знищують ворожу техніку та окупантів

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