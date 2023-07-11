П'ють брагу бідонами, стріляють корів заради розваги і бояться поляків: нове перехоплення розмови окупантів

Російський окупант розповів про місцеві "розваги" загарбників та очікування швидкого наступу з обох сторін.

Про це йдеться у телефонній розмові окупанта з другом, яку перезхопила українська розвідка.

Загарбник розповів, що російські військові постійно пиячать на позиціях, стріляють заради розваги худобу місцевих мешканців та нерідко – один по одному.

"Вчора до****оби "сині", специ (сцецпризначенці. – Ред.) їхали, корів стріляли з машини. "Завалили" дві корови, не на м'ясо, не забирали, просто так. Кінчені. І вчора ці до****оби ногу прострелили на п'ятому посту. Наскрізне поранення.

Як зазвичай, нічого нового. Вони бражки понапивалися. На шістьох 30-літровий бідон примудрилися випити за добу. Добу бухали", – зазначає загарбник.

Також він розповів, що до них на позицію завезли так званих "отказников", які відмовилися йти у бій. Командування примусило їх копати окопи просто під час мінометного обстрілу.

Окупант сказав, що "30 числа" (очевидно, йдеться про липень, хоча дату розмови у ГУР не вказали) їм повідомило командування, що буде український наступ.

"Я так розумію, що або ми, або вони (будуть наступати). Тут або ми, або вони нас", – розмірковує росіянин.

Також окупантові примарилися "міфічні" поляки, які нібито воююють проти російьских окупантів.

"Поляки пі**ри є (на фронті. – Ред.). Якщо їх завезуть, то так, вони можуть й***ути", – підсумував загарбник.

Раніше окупант у перехопленій розмові розповів про великі втрати серед "вагнерівців", трупи яких вивозили повністю завантаженими Камазами.

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