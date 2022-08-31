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П'ють і розстрілюють своїх: окупант побідкався на керівництво та заявив, що хоче вже "звалити"

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П'ють і розстрілюють своїх: окупант побідкався на керівництво та заявив, що хоче вже "звалити"

Фото: скриншот з відео

Російський окупант, який перебуває у Харківській області, розповів про ситуацію в російській армії.

Загарбник бідкається на своє командування, яке постійно випиває та каже, що хоче втекти з фронту

Про це йдеться у перехопленій розмові загарбника, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

У розмові російський загарбник вживає багато нецензурної лексики, описуючи їхнє становище на фронті. Він заявляє, що його командир хвалиться, який він сміливий, хоч насправді постійно перебуває у нетверезому стані. Також окупант заявляє, що росіяни випадково застрелили свого ж солдата, через що він помер. 

Росіянин доходить до логічного висновку: щоб вижити на війні - потрібно тікати з фронту. 

Нагадаємо, військовий експерт пояснив літні провали окупантів та чому завмер фронт.

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