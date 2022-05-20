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За добу російські окупанти зруйнували 19 будинків на Донеччині: є загиблі та поранені

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За добу російські окупанти зруйнували 19 будинків на Донеччині: є загиблі та поранені

Фото: МВС

За добу росіяни зруйнували 19 житлових будинків на Донеччині. Ворог обстріляв 13 населених пунктів.

Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що під обстрілами опинилися населені пункти – Соледар, Бахмут, Сіверськ, Авдіївка, Лиман, Мар'їнка, Романівка, Бахмутське, Хрестище, Донецьке, Калинове, Сидорове, Нью-Йорк. Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град".

Окупанти поцілили в житлові будинки, лікарню, санаторій, спорткомплекс, торговий центр, об’єкти критичної інфраструктури. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, додали в МВС.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 86-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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