За добу російські окупанти зруйнували 19 будинків на Донеччині: є загиблі та поранені

За добу російські окупанти зруйнували 19 будинків на Донеччині: є загиблі та поранені

За добу росіяни зруйнували 19 житлових будинків на Донеччині. Ворог обстріляв 13 населених пунктів.

Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що під обстрілами опинилися населені пункти – Соледар, Бахмут, Сіверськ, Авдіївка, Лиман, Мар'їнка, Романівка, Бахмутське, Хрестище, Донецьке, Калинове, Сидорове, Нью-Йорк. Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град".

Окупанти поцілили в житлові будинки, лікарню, санаторій, спорткомплекс, торговий центр, об’єкти критичної інфраструктури. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, додали в МВС.

Також читайте За добу окупанти вбили в Луганській області 13 людей та зруйнували понад 60 будинків - Гайдай

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 86-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: