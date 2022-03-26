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"Пацани зґвалтували 16-річну дівчинку": СБУ перехопила чергову розмову російських окупантів (аудіо)

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"Пацани зґвалтували 16-річну дівчинку": СБУ перехопила чергову розмову російських окупантів (аудіо)

pixabay.com

"Одна з найсильніших армій світу" виявилася збіговиськом мародерів і ґвалтівників.

Російські загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства.

Про це повідомляє прессбужба СБУ.

Ось що у перехопленій СБУ розмові розповідає вояка з окупаційного війська РФ: "Тут люди уже дичают, не знают че делать иной раз: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку".

Навіть самому загарбнику гидко від цього і він говорить, що ґвалтівників треба "расстрелять нах*й".

"І на них обов’язково чекатиме покарання! Наші захисники зроблять усе можливе, щоб кожен рашист отримав його вчасно і в повному обсязі. Бо такі звірства ми не пробачаємо!", - додали в СБУ. 

Нагадаємо, у Сумській області окупанти розстріляли пенсіонерів на власному подвір’ї.

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