Падалко розповіла про "швидку" у день народження та привітання чоловіка-захисника, який "боявся, що не встигне"

Зірка каналу 1+1 Марічка Падалко розповіла історію свого дня народження.

Так, телеведуча та її чоловік Єгор Соболєв, який став на захист країни від російських загарбників, святкують день народження в один день – 26 лютого.

У програмі "ЖВЛ" знаменитість зі сльозами на очах поділилася, як коханий поспіхом вітав її посеред ночі, оскільки думав, що загине.

"Він мені прислав вітання о 01:30. І лише потім він мені написав, чому він так поспішав. У них була інформація, що по них випустили "Іскандер" і він прилетить за шість хвилин. Він сказав, що він просто боявся не встигнути мене привітати. Тоді він думав: "Вже як буде, принаймні, що в нас і в мене було дуже насичене і хороше життя". Але, Слава Богу, чи той "Іскандер" перехопили, чи він не туди прилетів…" – поділилася телеведуча.

ЖВЛ

Марічка також розповіла, що у день народження у неї стався нервовий зрив. Знаменитості довелося викликати "швидку". Оскільки пара відвезла дітей на захід України і вони вже декілька днів були самі, Падалко вирішила привезти своїх батьків та кішку до нащадків. Родина не могла за день подолати великий шлях, тому вирішила зупинитися в готелі. Втім, під час поселення до номеру домашній улюбленець втік. Це і стало останньою краплею.

ЖВЛ

"Ми 13 годин проїхали в машині, всі були дуже стомлені. Я не поклала кішку до переноски. І під час поселення вона перелякалася інших людей, всього і втекла. Кішка втекла, у мене перший день народження, який я зустрічаю без чоловіка, який невідомо де, без дітей… Але найбільша для мене трагедія була, що втекла кішка, тому що діти на неї чекали. Це те, що їх найбільше на той момент поєднувало з домом. І вона втекла, в невідомому місці, невідомо куди. Для мене був такий стрес. Думаю, це була остання крапля, коли зі мною стався напад. Тому що мені довелося викликати швидку, бо я була на межі запаморочення", – розповіла телезірка.

Знаменитість додала, що лише згодом зрозуміла, чому їй стало настільки кепсько. За словами Падалко, вона майже три доби не спала через переживання щодо війни та ранкові ефіри. Через хвилювання Марічка не їла, потім на неї чекала тривала дорога, а наприкінці – втеча кішки.

Марічка Падалко: про “швидку” у день народження, чоловіка в ТРО та дивовижне повернення кішки

"Коли приїхала "швидка", вони мені заміряли цукор. Він був 1,2 – при нормі від 4 до 6. Мені сказали: "Це диво, що ви ще при тямі". Мені вкололи глюкозу, привели мене до тями і я нещасна пішла спати", – пригадала телеведуча.

Наступного дня Марічка мала їхати далі, але тваринка так і не повернулася. Її шукали усі працівники готелю. Тому ведуча вирішила залишитися ще на ніч.

Ця історія закінчилася хепіендом. Посеред ночі Падалко почула в коридорі готелю кроки. Спершу вона подумала найгірше – диверсанти вирахували, що в цьому готелі живе зірка 1+1 і прийшли її вбивати або викрасти. Але це був охоронець готелю, який знайшов котика.

"Вони розповіли: "Ми вийшли на нічний обхід навколо готелю, а кішка повернулася і чекала під дверима". О 2 ночі я зателефонувала дітям відеозв’язком, розбудила. Вони побачили її на екрані, плакали і я плакала", – поділилася Марічка.

ЖВЛ

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко зворушила відео, як її діти у сльозах зустрічали з Ірпеня батька-захисника. Єгор Соболєв влаштував дітям сюрприз.

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